Prügelei an der Playa de Palma: Türsteher verletzt einen Restaurantgast schwer am Hals

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben den Türsteher eines Restaurants an der Playa de Palma festgenommen, der einen Gast schwer verletzt hatte. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Montag (8.12.), wurde aber erst jetzt bekannt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab, kam es gegen 1.30 Uhr zu einer Schlägerei im Außenbereich des Lokals. Offenbar gingen Gäste und das Sicherheitspersonal aufeinander los. Rund 20 Personen waren an der Schlägerei beteiligt, mehrere von ihnen wurden dabei verletzt.

Als die herbeigerufenen Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, trennten sie die beiden Gruppen. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der eine stark blutende Wunde am Hals hatte. Zudem wies er zahlreiche Verletzungen im Gesicht auf. Die Wunden mussten von den herbeigerufenen Sanitätern mit mehreren Stichen genäht werden.

Der Grund für die Schlägerei

Derweil befragten die Beamten die Beteiligten. Der Inhaber des Restaurants erklärte, die Gäste hätten ein ungebührliches Verhalten an den Tag gelegt und seien deshalb des Lokals verwiesen worden. Als sie draußen waren, hätten sie die Sicherheitsleute angegriffen. Einem Türsteher hätten sie einen Schlag verpasst. Daraufhin sei die Schlägerei ausgebrochen.

Der Inhaber erklärte zudem, dass der blutende Mann von einem seiner Türsteher verletzt worden sei. Letzterer bestätige dies auf Nachfrage der Polizisten. Er habe ihm die Wunden mit einem Metallring zugefügt, den er an der Hand trug. Angesichts der recht deutlichen Beweislage nahmen die Beamten den Sicherheitsmitarbeiter fest und brachten ihn auf die Polizeiwache.