Diebstahlserie auf Mallorca: Polizei stoppt Täter nach spektakulärer Flucht

Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch (10.12.) von der Guardia Civil auf Mallorca an der Carretera de s’Aranjassa in der Gemeinde Llucmajor festgenommen worden. Der Mann war mit einem gestohlenen Auto unterwegs und soll wenige Tage zuvor einem Urlauber an der Playa de Palma einen Koffer mit 8.000 Euro entwendet haben. Er war bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft.

Einbruch in Autovermietung und Kofferdiebstahl

Der Festgenommene soll in den vergangenen Tagen eine ganze Folge von Straftaten begangen haben. In der Nacht von Freitag (5.12.) auf Samstag durchbrach er mit einem Kleintransporter die Zufahrtsbarriere einer Autovermietung im Gewerbegebiet Son Oms in Palma. Anschließend stahl er einen BMW, in dem der Schlüssel steckte, und fuhr zügig davon.

Einige Tage später soll er seine kriminellen Aktivitäten fortgesetzt haben. Diesmal stahl der mutmaßliche Dieb einem Urlauber an der Playa de Palma an der Rezeption eines Hotels einen Koffer mit 8.000 Euro Bargeld. Das Opfer bemerkte den Diebstahl, sah den Flüchtenden noch und konnte der Polizei das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs mitteilen. Dieses Kennzeichen gehörte zu dem in Son Oms gestohlenen BMW.

Verfolgungsjagd bis Llucmajor

Die Nationalpolizei ging daraufhin davon aus, dass ein aktiver Straftäter mit einem gestohlenen Fahrzeug auf Mallorca unterwegs war. Sie informierte sämtliche Streifen und richtete Kontrollstellen an verschiedenen Punkten der Stadt ein. Bei einer Kontrolle in dem Carrer Aragó in Palma fuhr der BMW am Mittwoch gegen 10.30 Uhr vor.

Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, doch dieser beschleunigte und versuchte, sie zu überfahren. Die Einsatzkräfte konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der Täter ließ sich nicht so einfach stellen: Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Llucmajor, verfolgt von mehreren Streifenwagen, während andere Polizisten die Straße blockierten, um den mutmaßlichen Dieb abzufangen.

Die Nationalpolizei informierte die Guardia Civil über die Verfolgung eines flüchtigen Täters in Richtung Llucmajor. An der Carretera de s’Aranjassa kam der BMW von der Fahrbahn ab. An dieser Stelle hatte die Guardia Civil die Straße bereits blockiert, sodass der Verdächtige schließlich gestoppt und festgenommen werden konnte.

Der Mann war für die Polizei kein Unbekannter: Der 24-Jährige hatte schon mehrere Vorstrafen, erst vor einigen Wochen hatte er ein Fahrzeug bei einem anderen Autovermietungsanbieter gestohlen. Der mutmaßliche Dieb wurde von der Guardia Civil der Nationalpolizei übergeben und in die Wache an der Playa de Palma gebracht. Dort wird das Protokoll zu den ihm vorgeworfenen Taten aufgenommen, darunter der Diebstahl des Fahrzeugs, die Entwendung des Geldes des Urlaubers sowie der Versuch, zwei Beamte zu überfahren.

Die Polizei konnte von den gestohlenen 8.000 Euro insgesamt 6.500 Euro wieder sicherstellen.