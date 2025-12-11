Wetterumschwung auf Mallorca: Die Regenwahrscheinlichkeit steigt mit jedem Tag

Das frühlingshafte Wetter auf Mallorca endet langsam und die Insel stellt sich auch wettertechnisch langsam auf Weihnachten ein. Am Wochenende soll es, wie vom spanischen Wetterdienst Aemet angekündigt, zu einem Wetterumschwung kommen.

Bereits der Donnerstag zeigte sich sehr trüb. Auch am Freitag bleibt der Himmel über Mallorca weitestgehend grau. Vereinzelte Regentropfen sind möglich, aber noch recht unwahrscheinlich. Am Morgen ist wieder mit dicken Nebelschwaden zu rechnen:

Die Temperaturen bleiben bei 16 bis 18 Grad für die Jahreszeit recht hoch. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. Die Sonne geht um 17.25 Uhr unter, bald werden die Tage langsam wieder länger. Die Nacht wird bei 8 bis 11 Grad mild.

So wird das Wetter am Wochenende

Schon am Samstag steigt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma. Am Vormittag auf 70 Prozent, am Nachmittag auf 90 Prozent. Wie Aemet bei der Winterprognose am Dienstag ankündigte, zieht ein Tief von Afrika aus nach Mallorca. Es führt Saharastaub mit, den die Niederschläge herabregnen lassen. Wer kann, sollte sein Auto in der Garage parken, damit es nicht schmutzig wird.

Sonnenaufgang ist um 8.05 Uhr am Samstag. Ganz so doll wird es wohl nicht regnen, ein paar Tropfen kommen vom Himmel. Die Temperaturen steigen am Wochenende leicht auf bis zu 19 Grad. Am Sonntag wird es im Norden grau und regnerisch, im Süden stehen die Chancen auf Sonnenschein besser.

Regnerischer Start in die neue Woche

In der neuen Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit weiter. Besonders der Mittwoch soll laut derzeitiger Prognose ins Wasser fallen. Die Temperaturen sinken, vor allem nachts wird das spürbar sein. Das wechselhafte Wetter soll sich dann bis in die Weihnachtswoche ziehen, in der auch der ein oder andere Regentropfen fallen kann.