Anwohner auf Mallorca feiern: Rodelbahn auf deutschem Weihnachtsmarkt wird abgebaut

Noch bevor der erste Schlitten die Rodelbahn hinab düste, wird die Piste auf Mallorca schon wieder abgebaut. Das verkündete zumindest der Anwohnerverband in Palma, der seit Wochen gegen den deutschen Weihnachtsmarkt ankämpft. Die Betreiber halten sich kurioserweise bedeckt.

"Man darf keine voreiligen Entscheidungen treffen, die zulasten der Anwohner gehen. Weise Menschen überdenken ihre Aktionen. Das Rathaus ist gut beraten, dieses unsinnige Konstrukt nun zu verbieten", schreibt der Anwohnerverband in den sozialen Medien.

Seit Wochen kämpfte der Verein gegen den neuen Weihnachtsmarkt im Sa Feixina-Park in Palma. Dass nun nicht gerodelt werden kann, feiert man als kleinen Erfolg. Die Piste war auf einer Treppe montiert und brachte die Spitze eines Baumes in Gefahr. Das waren wohl die Hauptgründe für das Verbot.

Hier ist zu sehen, wie die Rodelbahn abgebaut wird:

Die Anwohner kämpfen nun weiter gegen die Eislaufbahn, die erfolgreich funktioniert. Die mit echtem Eis installierte Fläche ist über einem Brunnen angebracht, um den der Verband nun bangt.

Österreicher und Deutscher betreiben den Weihnachtsmarkt

Wochenlang war unklar, wer überhaupt hinter dem neuen Weihnachtsmarkt steckt. Laut der mallorquinischen Zeitung "Ara Balears" sind das der deutsche Unternehmer Bernhard Gewessler, dem auch das Partyboot Barca Samba gehört, sowie der Österreicher Gerald Kendlbacher, dessen Kerngeschäft italienische Lebensmittel sind. Beide betreiben 45 der 61 Stände auf dem Markt. Interviews oder öffentliche Auftritte gab es von beiden bislang nicht.

Der neue Weihnachtsmarkt ist eigentlich ganz gut angelaufen und kam auch gut beim mallorquinischen Publikum an. Die Eislaufbahn ist immer voll. Nach dem Protest der Anwohner darf nur am Wochenende kurz Musik aufgelegt werden. Bei der Liederwahl ist das wohl nicht so schlimm, denn statt Weihnachtssongs gibt es Partymusik, die den Weihnachtsmarkt in eine Freiluftdisko verwandelt.

