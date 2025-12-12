Tumulte im Flugzeug, Abflug abgebrochen: Neun Passagiere am Flughafen Mallorca festgenommen

Die Guardia Civil hat am Donnerstagabend (11.12.) neun Passagiere eines Flugzeugs am Airport Mallorca festgenommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Eine Maschine der Fluggesellschaft Air Arabia war auf Mallorca zwischengelandet, weil ein nicht näher definiertes Problem aufgetaucht war.

Tumulte im Flieger

Als dieses gelöst war und die Maschine sich bereits auf der Startbahn befand, um den Flug fortzusetzen, meldete sich der Pilot beim Tower. Im Passagierraum war es zu Tumulten gekommen. Der Pilot brach den Start ab, steuerte wieder das Terminal an und forderte die Sicherheitskräfte an. Die herbeigerufenen Beamten ließen sich vom Piloten und der Crew den Vorfall schildern. Schließlich wurden sieben Männer und zwei Frauen festgenommen. Die Maschine konnte schließlich ihren Flug fortsetzen.

Wie ein Sprecher auf MZ-Nachfrage erklärte, werden die neun Festgenommenen am Freitagmittag dem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird Gefährdung der Flugsicherheit vorgeworfen. Wie eine Sprecherin des Flughafens gegenüber der MZ bestätigte, war die Maschine von Rabat auf dem Weg nach Istanbul. Nach der Zwischenlandung flog sie schließlich aus noch ungekärten Gründen nach Casablanca. Air Arabia war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Einnerungen an den Flughafen-Coup

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den so genannten Flughafen-Coup, der sich am 5. November 2021 ereignete. Auf einem Flug von Casablanca nach Istanbul brach ein Passagier an Bord einer Air-Arabia-Maschine plötzlich zusammen. Die Piloten entschieden sich für eine Notlandung in Palma.

Am Flughafen wurde der angebliche Diabetiker von einem Krankenwagen abgeholt. Eine Gruppe junger Männer nutzte die Gelegenheit, um an der Besatzung vorbei aus dem Flugzeug zu stürmen und in der Nacht zu verschwinden. Die Bilder der Männer auf dem Rollfeld machten tagelang nationale und internationale Schlagzeilen. Die 24 Flüchtigen wurden nach und nach in den folgenden Tagen und Monaten aufgespürt – teils auf der Insel, teils auf dem spanischen Festland. Im Dezember 2024 wurden sie zu einem geringen Bußgeld verurteilt.