Lastwagenfahrer fährt Radfahrer in Palma tot – 900 Euro Bußgeld

Ein Lastwagenfahrer ist am Freitag (12.12.) in Palma zu einer Geldstrafe von 900 Euro und einem dreimonatigen Führerscheinentzug verurteilt worden. Er hatte einen Radfahrer auf dem Paseo Marítimo überfahren, der Wochen später an den Folgen verstarb.

Das Unglück ereignete sich am 13. Februar 2023 gegen 11.15 Uhr vormittags. Der Angeklagte fuhr einen Lastwagen und überfuhr auf Höhe des Carrer de Cristòfol Colom die Ampel, ohne zu bemerken, dass in diesem Moment ein 63-jähriger Mann die Fahrbahn mit dem Fahrrad überquerte.

Der Mann verstarb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, die Ampel sei gerade von Gelb auf Rot gesprungen. Er fuhr durch und erfasste dabei das Opfer, das eine starke Kopfverletzung erlitt. Der Mann wurde in sehr ernstem Zustand nach Son Espases gebracht, wo er am 1. März an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma verstarb.

Im Rahmen einer Einigung mit der Staatsanwältin und dem Anwalt der Privatklage bekannte sich der Lastwagenfahrer des leichten Tötungsdelikts durch weniger schwere Fahrlässigkeit schuldig. Die Richterin fällte das Urteil noch in der Verhandlung. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden von der Versicherungsgesellschaft entschädigt. /bro

Abonnieren, um zu lesen