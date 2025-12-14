Drama in Coll d'en Rebassa: Auto fährt auf Gehweg – 7-Jährige tot

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag (14.12.) bei einem tragischen Verkehrsunfall im Coll d'en Rebassa in Palma ums Leben gekommen. Dabei verlor ein offenbar älterer Autofahrer die Kontrolle, fuhr auf den Gehweg und erfasste drei Mitglieder derselben Familie.

Auch Mutter und Großmutter verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen zwölf Uhr mittags an der Kreuzung des Carrer Bailén und de Carrer Caimari im Stadtteil Coll d'en Rebassa, gegenüber der bekannten Metzgerei Ca na Paulina. Offenbar verlor ein älterer Mann, der mit seiner Frau und zwei Kindern im Auto unterwegs war, die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr auf den Gehweg und erfasste drei Mitglieder einer Familie: ein etwa siebenjähriges Mädchen, dessen Mutter und dessen Großmutter.

Das Mädchen wurde frontal erfasst und starb praktisch noch am Unfallort, während die beiden Frauen verletzt wurden. Die Mutter erlitt einen Beinbruch, die Großmutter zog sich leichte Verletzungen zu.

Unverzüglich begaben sich Rettungswagen des Notdienstes 061 sowie Streifen der Ortspolizei und der Nationalpolizei zum Unfallort und leisteten den Betroffenen erste Hilfe. Zudem wurde ein Psychologe des Notrufdienstes 112 mobilisiert, um die Angehörigen des verstorbenen Kindes zu betreuen.

Alkoholtest negativ

Die Ortspolizei von Palma hat eine Untersuchung aufgenommen, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der negativ ausfiel. Die Ermittler setzen ihre Nachforschungen fort, um zu klären, was dazu geführt hat, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.