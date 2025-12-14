Spirituelles Lichtspektakel: Historische Kirche in Palma hat nun eine immersive Show zu bieten

Kennen Sie die Kult-Fantasy-Zeichentrickserie „Avatar – der Herr der Elemente“? Streicht man das „Avatar“, könnte man einer neuen Dauerattraktion in Palma genau den gleichen Namen geben. Denn auch bei „dlements. El batec de la vida“ (Elemente. Der Herzschlag des Lebens) stehen Erde, Feuer, Wasser und Luft im Zentrum. Zwar gibt es bei dieser Show keinen „Bändiger“, der die Elemente nach seinem Willen beherrscht, dafür aber die Figur des mittelalterlichen Philosophen, Theologen, Missionars und Mystikers Ramon Llull (1232–1316), der mit seinen „Superkräften“ – dem Wort, der Kultur und seinen Einblicken in den Kosmos – die Fäden zusammenhält. Hinzu kommt die Nähe zum Herrn in christlichem Sinne: Ort des Geschehens ist die Església dels Sagrats Cors im Carrer de Sant Gaietà, hinter dem Casal Solleric in Palma.

Die Idee, hier eine 25-minütige, immersive Erfahrung mit Licht, Sound und Projektionsmapping zu erschaffen, stammt von Spiritual Mallorca. Das ist eine Initiative, die sich seit nunmehr zehn Jahren auf die Fahne schreibt, den Kulturtourismus zu fördern und die Orte des religiösen Lebens auf der Insel bekannter zu machen. In diesem Sinn füge sich dieses neue Angebot auch in das Puzzle der Attraktionen ein, die Palma zu einer erfolgreichen Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2031 verhelfen soll, sagt der Geschäftsführer Rafel Duran bei einer Preview für die Presse. Er war bei dem Projekt gemeinsam mit Pere Muñoz Regisseur und ausführender Produzent. „Uns geht es darum, dass die Besucher das Kulturerbe, die Architektur, aber auch die Spiritualität erleben, die diesen Gotteshäusern innewohnt, und ganz speziell diesem“, so Duran.

Zehn Projektoren im Einsatz

Die auserwählte Kirche eigne sich zum einen wegen ihrer zentralen Lage perfekt, zum anderen, weil sie so schön dunkel ist. Es gibt praktisch keine „Lichtverschmutzung“ von außen. Mit der Produktion des Spektakels war das Kreativstudio Dalumen Lab betraut. Dabei kommen insgesamt zehn Projektoren zum Einsatz, die jeden Winkel des Baus erreichen – ergänzt von einer eigens für dieses Erlebnis komponierte Tonspur, mit rhythmischer Musik und Sounds im Wechsel mit geistlichem Gesang. „Es ist nicht wie im Kino, wo es nur eine frontale Projektion gibt. Man kann hier in jede Richtung schauen, und überall passiert etwas“, sagt Javi Cadavieco, einer der Verantwortlichen von Dalumen.

Im Einklang mit dem Titel beginnt alles mit einem Herzschlag. Rot pumpende Organe, die vorne in den Altarfiguren aufleuchten und ein Geflecht von Venen heraufbeschwören, das wie rote Blitze pulsiert. Dann startet eine durchaus beeindruckende und technisch perfekt umgesetzte visuell- sonorische Reise voller Begegnungen mit der mallorquinischen Flora und Fauna. Mal erinnert das Tonnengewölbe an begehbare Glastunnel in Aquarien, wo Rochen über den Köpfen der Besucher dahingleiten, mal ranken sich Pflanzen an den Pfeilern der Kirche empor. Wir befinden uns scheinbar unter der Erde, dann blicken wir zum Universum empor, Sterne verschmelzen mit Worten.

Ein Moment innerhalb der 25-minütigen Lichtshow. / Manu Mielniezuk

Keine spirituelle Erfahrung ohne Spezialeffekte?

Die Show schafft einen Moment der Ruhe, in dem die eigenen Sinne gefordert sind. In Zeiten signifikant sinkender Aufmerksamkeitsspannen und digitaler Dauerbespaßung ist das sicher eine gute Sache. Kann man es andererseits bedauerlich finden, dass eine Kirche allein nicht mehr in der Lage zu sein scheint, ohne Spezialerfahrung genug Besuchern eine „spirituelle Erfahrung“ zu bescheren? Dass sich kaum jemand 25 Minuten Zeit nehmen würde, „nur“ um ihre Architektur aufmerksam zu betrachten? Ebenso legitim.

Die Be- oder Erleuchtung hat jedenfalls einen stolzen Preis: 18,50 Euro für Erwachsene, 16 Euro für Residenten und Senioren, 12 Euro für Kinder. Tickets (täglich außer sonntags um 13, 16, 18 und 20 Uhr) gibt es auf spiritualmallorca.com/elements

