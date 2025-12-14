Schwerer Verkehrsunfall: Frau stirbt auf der Flughafenautobahn
Wie Inselmedien berichten, war die Frau am Samstagabend (13.12.) mit einem Motorrad unterwegs und kollidierte mit einem Lieferwagen
Eine Frau ist am Samstagabend (13.12.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Das geht aus der Berichterstattung verschiedener Inselmedien hervor.
Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos
Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balears" unter Berufung auf Informationen der Rettungskräfte berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 20.30 Uhr auf der Flughafenautobahn (Ma-19). Rund 200 Meter vor der Ausfahrt in Richtung S'Aranjassa stieß die rund 40-jährige Frau, die auf einem Motorrad unterwegs war, mit einem Lieferwagen zusammen. Das Motorrad wurde mehr als 100 Meter weit geschleudert. Die Frau verlor dabei wohl ihren Helm und prallte auf die Fahrbahn.
Mehrere Zeugen verständigten umgehend den Notruf. Zunächst versuchten sie selbst unter telefonischer Anleitung der Experten, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Die Profis setzten diese fort, blieben aber erfolglos - die Frau starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. /somo
- Tumulte im Flugzeug, Abflug abgebrochen: Neun Passagiere am Flughafen Mallorca festgenommen
- Nach Tumulten im Flugzeug: Richter setzt die neun festgenommenen Passagiere wieder auf freien Fuß
- Neue Mallorca-Flugverbindung: Von diesem deutschen Airport geht es ab dem Frühjahr in die Sonne
- Trump, Clinton, Allen und Mallorca-Liebhaber Richard Branson: Neue Fotos in Epstein-Affäre
- Illegale Ferienvermietung auf Mallorca: Drei Angebote bei Airbnb beweisen, wie dreist die Vermieter vorgehen
- Anwohner auf Mallorca feiern: Rodelbahn auf deutschem Weihnachtsmarkt wird abgebaut
- Warum auf dem Borne in Palma hunderte Weihnachtsmänner tanzen
- Lastwagenfahrer fährt Radfahrer in Palma tot – 900 Euro Bußgeld