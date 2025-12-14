Schwerer Verkehrsunfall: Frau stirbt auf der Flughafenautobahn

Eine Frau ist am Samstagabend (13.12.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Das geht aus der Berichterstattung verschiedener Inselmedien hervor.

Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos

Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balears" unter Berufung auf Informationen der Rettungskräfte berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 20.30 Uhr auf der Flughafenautobahn (Ma-19). Rund 200 Meter vor der Ausfahrt in Richtung S'Aranjassa stieß die rund 40-jährige Frau, die auf einem Motorrad unterwegs war, mit einem Lieferwagen zusammen. Das Motorrad wurde mehr als 100 Meter weit geschleudert. Die Frau verlor dabei wohl ihren Helm und prallte auf die Fahrbahn.

Mehrere Zeugen verständigten umgehend den Notruf. Zunächst versuchten sie selbst unter telefonischer Anleitung der Experten, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Die Profis setzten diese fort, blieben aber erfolglos - die Frau starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. /somo