Wetter auf Mallorca: Grauer Start in die neue Woche

Überwiegend grau hat sich das Wetter an diesem Wochenende auf Mallorca gezeigt - und ähnlich geht es auch in der kommenden Woche weiter.

Wetterwarnung auf dem Festland

Während auf dem spanischen Festland an der Mittelmeerküste für Montag (15.12.) Wetterwarnungen wegen Starkregens ausgegeben worden sind (in der Region Valencia sogar Warnstufe Rot), beziffert der spanische Wetterdienst Aemet die Regenwahrscheinlichkeit auf Mallorca für eher gering. Dennoch wird der Himmel über der Insel wohl den ganzen Tag über zu großen Teilen von dunklen Wolken bedeckt sein. Ausschließlich im Südwesten könnten am frühen Nachmittag auch ein paar Tropfen herunterkommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 Grad, in der Nacht können sie auf 8 Grad sinken.

Richtig nass wird es der Wettervorhersage erst am Dienstag (16.12.). Den ganzen Tag über kann es zu Schauern kommen, am Vormittag begleitet von teils starken Gewittern. Warnungen hat Aemet aber auch hier für Mallorca nicht herausgegeben.

Grau, aber mild

Am Mittwoch (17.12.) ist ein Sonne-Wolken-Regen-Mix angekündigt. Unmöglich zu sagen, wann genau es wo nass wird. Der Regenschirm sollte aber vorsichtshalber immer dabei sein. Winterstimmung kommt bei rund 18 Grad nicht auf.

Am Donnerstag (18.12.) wird es sogar noch ein paar Grad wärmer, an der Playa de Palma dürfte die 20-Grad-Marke geknackt werden. Auch nachts bleibt es bei minimal elf Grad verhältnismäßig warm. Einzelne Schauer sind immer noch möglich, die Sonne lässt sich aber auch immer mehr blicken.

Mehr grau und mehr Regen kündigen sich dann für das kommende Wochenende an. Allerdings ist die Wettervorhersage über mehrere Tage im Voraus häufig eher als Tendenz zu verstehen.