Brand auf nordischem Weihnachtsmarkt in Palma - wohl nur Kurzschluss im Kabelkasten

Auf dem von Österreichern betriebenem Weihnachtsmarkt im Parc de Sa Feixina in Palma ist es in der Nacht auf Sonntag (14.12.) zu einem Brand gekommen. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Ultima Hora" bestätigte ein Sprecher der Ortspolizei auf MZ-Anfrage. Demnach ereignete sich das Feuer nach 2 Uhr. Laut dem Polizeisprecher kam es in einem Kabelkasten zu einem Brand. Das Feuer wurde zunächst mit Feuerlöschern bekämpft, schließlich traf die Feuerwehr ein und löschte die Flammen.

Die Polizisten sprachen mit den Sicherheitsleuten. Diese erklärten, sie hätten niemanden gesehen, der einen Brand absichtlich gelegt haben könnte. Es sei wahrscheinlich, dass der Auslöser ein Kurzschluss oder ein ähnliches Problem war. Bei dem Feuer wurden zwei dekorative Elemente im Eingangsbereich zerstört.

Proteste von Anwohnern

Der nordische Weihnachtsmarkt ist ein Projekt von zwei österreichischen Geschäftsleuten, das von den mallorquinischen Einzelhandelsverbänden Pimeco und Afedeco unterstützt wird. Er wurde Ende November eröffnet. Im Vorfeld war es zu Protesten von Anwohnern des benachbarten Stadtteils Santa Catalina gegen die Initiative gekommen.

Im Endeffekt setzten die Nachbarn des Parks durch, dass es während der Öffnungszeiten des Marktes deutlich weniger Musik gibt als zunächst geplant. Lediglich freitags und samstags darf jeweils zwischen 19.30 und 21.30 Uhr Musik gespielt werden. Diese darf außerhalb des Marktes nicht zu hören sein. Ende vergangener Woche wurde zudem bekannt, dass die Rodelbahn des Weihnachtsmarktes abgebaut wurde, bevor sie überhaupt in Betrieb genommen wurde.

Auch in der Politik kam es hinsichtlich des Marktes zu Diskussionen. Die Opposition im Stadtrat von Palma störte sich daran, dass offenbar 42 der 60 Stände auf dem Weihnachtsmarkt direkt von den österreichischen Veranstaltern gemanagt werden. Zudem wurde infrage gestellt, ob der Markt über alle nötigen Genehmigungen oder ein Sicherheitskonzept verfügte.

Der Weihnachtsmarkt soll noch bis zum 6. Januar stattfinden.