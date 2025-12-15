Kind auf Mallorca totgefahren: Neue Einzelheiten zum Unfall bekannt
In Palma hat ein tragischer Unfall das Leben eines dreijährigen Mädchens gefordert – der Fahrer verlor offenbar das Bewusstsein
Die Ortspolizei von Palma hat das Alter des Mädchen korrigiert, das am Sonntagmittag (14.12.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca verstarb. Einer Pressemitteilung zufolge war das Kind drei und nicht sieben Jahre alt. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" war der Unfallfahrer zudem kein Rentner, sondern ein um die 40 Jahre alter Mann.
Die Familie des Opfers war auf dem Weg zum Fußballplatz von Collerense in Palmas Stadtviertel Coll d'en Rabassa. Der Vater parkte das Auto vor der Fleischerei Ca na Paulina und saß noch im Wagen, als ein weißer Mercedes von der Straße abkam.
Das Auto erwischte das dreijährige Mädchen frontal, das am Unfallort verstarb. Auch die Mutter wurde überfahren und blieb unter dem Wagen liegen. Die Großmutter wurde von dem Zusammenprall durch die Luft geschleudert. Der Vater blieb als einziger unverletzt.
Unfallfahrer verlor wohl das Bewusstsein
Augenzeugen sagten aus, sie hätten den Unfallfahrer mit dem Gesicht nach unten fahren sehen. Die Ermittler dachten daher anfangs, dass der Mann mit dem Handy abgelenkt war. Allerdings hörten Passanten, wie seine Kinder vor dem Unfall laut "Papa, Papa" schrien. Daher vermutet die Polizei, dass der Fahrer sich unwohl fühlte und möglicherweise das Bewusstsein verlor.
Ein Alkoholtest verlief negativ. Der Mann sagte bereits aus, dass er sich an nichts erinnern könne. Da der Mercedes ein Automatikgetriebe hat, reichte es aus, dass der Fahrer mit dem Fuß auf dem Gas blieb.
Selbst die Rettungssanitäter kamen in psychologische Behandlung
Der Anblick der Unfallszene war so schlimm, dass nicht nur die Familie des Mädchens, sondern auch zwei Rettungssanitäter in psychologische Behandlung kamen. Ein Leichenwagen transportierte den Körper der Dreijährigen ab. Die Stadtreinigung Emaya kümmerte sich um die Unfallstelle und bereinigte die Straße.
