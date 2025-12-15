Kind überlebt Sturz aus dem siebten Stock auf Mallorca

Ein elfjähriger Junge hat sich am Montagnachmittag (15.12.) bei einem Sturz aus dem siebten Stock auf Mallorca schwere Verletzungen zugezogen. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, kam es gegen 14.40 Uhr in Palmas Straße General Riera zu dem Unfall.

Zur Ursache des Absturzes gibt es bislang noch keine Hinweise. Der Junge fiel wohl auf die Motorhaube eines Autos, was den Fall etwas abbremste und den Aufprall dämpfte. Das dürfte der Grund sein, warum er überhaupt noch am Leben ist. Der Rettungsdienst brachte den Elfjährigen ins Krankenhaus Son Espases.

Geschwister waren vielleicht daheim

Die Polizei sperrte die Straße für die Rettungsarbeiten ab, was zu einem langen Stau führte. Die Ermittler prüfen nun, ob eines der beiden Geschwister des Unfallopfers zum Zeitpunkt des Absturzes daheim war. Die Mutter kam erst nach dem Unglück zur Wohnung.