Messerangriff in Latino-Bar auf Mallorca – Polizei ermittelt
Ein Mann wurde bei einer Messerstecherei in Palma schwer verletzt – die Hintergründe sind noch unklar
Ein Mann auf Mallorca ist in der Nacht auf Sonntag (14.12.) bei einer Messerstecherei schwer verletzt worden. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, nahm die Nationalpolizei vier Männer fest. Es kann sein, dass noch mehr Leute an der Tat beteiligt waren.
Zu dem Angriff kam es in einer Latino-Bar im Carrer Médico José Darder, die Straße verbindet den Kreisverkehr im Brennpunktviertel Son Gotleu in Palma mit dem Carrer d'Aragó. Gegen 3.20 Uhr kam es zu einer Massenschlägerei in der Kneipe. Die Ursachen dafür sind noch nicht bekannt.
Arterie verletzt
Mehrere Menschen wählten den Notruf, da ein Mann eine Stichverletzung am Kopf abbekam. Als das Rettungsteam eintraf, deckte das Opfer die Wunde mit einem Kleidungsstück ab und war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Die Ärzte stellten fest, dass eine Arterie getroffen wurde. Die Polizei fahndete in der Gegend nach den Angreifern, die geflohen waren.
