Brand im alten Gefängnis von Palma: Drei Menschen gerettet – junger Mann verletzt
Nach Drohungen wird die besetzte Haftanstalt zur Brandstelle
In der Nacht auf Dienstag (16.12.) ist im alten Gefängnis von Palma ein Feuer ausgebrochen, bei dem drei Personen gerettet werden mussten. Ein 20-Jähriger erlitt zudem eine Stichverletzung am Arm.
Das Feuer brach gegen 1.30 Uhr in einem der besetzten Räume im zweiten Stock der ehemaligen Strafanstalt aus. Beamte der Ortspolizei trafen als erste am Ort des Geschehens ein. Augenzeugen berichteten den Beamten, dass sich drei Menschen in einem brennenden Raum befanden und diesen nicht mehr verlassen konnten.
Drei Personen in Sicherheit gebracht
Die daraufhin herbeigerufene Feuerwehr traf nach sechs Minuten ein. Den Einsatzkräften gelang es schnell, das Feuer zu löschen und die drei Personen in Sicherheit zu bringen. Der junge Mann mit der Stichverletzung wurde ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.
Auslöser des Vorfalls war offenbar ein Streit der Bewohner der alten Haftanstalt. Seit Jahren leben hunderte Obdachlose in dem ehemaligen Gefängnis, wo es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Eine Person soll damit gedroht haben, ein Feuer zu legen. Kurz darauf brach der Brand aus. /slr
