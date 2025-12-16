Brutaler Angriff in Palma: Frau überlebt Messerattacke durch Partner

Die Nationalpolizei hat am Samstag (13.12.) in Palma einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, seine Partnerin mit einem Messer zu töten. Die Attacke ereignete sich im gemeinsamen Haus. Laut Aussage der Frau schloss ihr Partner sie ein und hinderte sie daran, die Wohnung zu verlassen. Anschließend habe er in der Küche ein Messer geholt und mehrfach auf sie eingestochen – unter anderem in Arme, Rücken und Hände.

Trotz schwerer Verletzungen konnte die Frau sich befreien und einen Angehörigen verständigen, der sie in ein Krankenhaus brachte. Das medizinische Personal informierte daraufhin die Nationalpolizei. Beamte besuchten die Frau im Krankenhaus und nahmen ihre Aussage auf.

Partner gestand die Tat

Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin zum Haus. Nach mehrmaligem Klopfen öffnete der mutmaßliche Täter. Er stand unter Schock, gestand die Tat und führte die Beamten zur Tatwaffe.

Die Polizei nahm ihn wegen versuchten Totschlags fest. Die Ermittlungen übernahm die Spezialabteilung für Familie und Frauen (UFAM) der Nationalpolizei, die auf Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisiert ist. Frühere Anzeigen der Frau wegen häuslicher Gewalt lagen laut Polizeiangaben nicht vor.

