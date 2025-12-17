Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Vermisstenfall auf Mallorca: Haben Sie diese Frau gesehen?

Auf Mallorca wird die 38-jährige Alexandra Irina B. vermisst. Sie wurde zuletzt in Palma gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise

Die vermisste Alexandra Irina B.

Patrick Schirmer Sastre

Auf Mallorca wird eine 38-jährige Frau vermisst: Wie das spanische Zentrum für vermisste Personen mitteilt, gilt Alexandra Irina B. seit Dienstag, 16. Dezember, als verschwunden. Zuletzt wurde sie in Palma gesehen.

Laut der Vermisstenmeldung ist Alexandra Irina B. 1,65 Meter groß. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie demnach eine gelbe Jacke.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich an die Nationalpolizei wenden – telefonisch unter 091.

