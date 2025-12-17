Vermisstenfall auf Mallorca: Haben Sie diese Frau gesehen?
Auf Mallorca wird die 38-jährige Alexandra Irina B. vermisst. Sie wurde zuletzt in Palma gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise
Auf Mallorca wird eine 38-jährige Frau vermisst: Wie das spanische Zentrum für vermisste Personen mitteilt, gilt Alexandra Irina B. seit Dienstag, 16. Dezember, als verschwunden. Zuletzt wurde sie in Palma gesehen.
Laut der Vermisstenmeldung ist Alexandra Irina B. 1,65 Meter groß. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie demnach eine gelbe Jacke.
Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich an die Nationalpolizei wenden – telefonisch unter 091.
- Spanien bekommt jetzt auch ein 'Deutschlandticket
- Spanische Weihnachtslotterie auf Mallorca: Das große Wetten auf die Gewinnerzahl
- Mallorca-Flug ab Bremen: Instagram-Ärger wegen Flüssigkeitsbeutel an der Sicherheitskontrolle
- Kind auf Mallorca totgefahren: Neue Einzelheiten zum Unfall bekannt
- Teures Busfahren: Palma schafft vergünstigte Mehrfahrtenkarten für Nichtresidenten ab
- Immer weniger Spanier leben in Palma – und aus diesen Ländern kommen noch mehr Einwanderer als aus Deutschland
- Air-Berlin-Flugtickets auf Mallorca mit Falschgeld bezahlt: Deutscher bekennt sich schuldig
- Drohende Mietpreisexplosion auf Mallorca: Regierung kündigt Steuererleichterung an – für die Vermieter