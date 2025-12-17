Ekel-Alarm in Portitxol: Nach Rohrbruch fließen Fäkalabwässer über die Straße

Am Montagabend (15.12.) ist es im Portitxol nach einem Rohrbruch zu einem massiven Abwasseraustritt gekommen. Das Wasser überschwemmte die Straße auf Höhe des Carrers Joan Maragall 37 sowie den Fußweg, bis es ins Meer floss und dabei einen kleinen Wasserfall bildete. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr.

Die Wasserversorgung musste nicht unterbrochen werden, nachdem festgestellt worden war, dass die Störung eine Abwasserleitung betraf und nicht eine Leitung für Trinkwasser.

Problem mittlerweile gelöst

„Die Einsatzkräfte stabilisierten die Situation, indem sie den Abwasserfluss in der beschädigten Leitung stoppten und in eine andere Leitung umleiteten. Außerdem wurde der Bereich abgesperrt und gereinigt“, teilte das städtische Unternehmen am Dienstag der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" mit.

Am Dienstag reparierten Emaya-Mitarbeiter das betroffene Rohr. Parallel dazu wurde der betroffene Bereich gereinigt.

