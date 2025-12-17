Auftragsmord-Verdacht: 61-Jährige von Mallorca nach Köln ausgeliefert

Das Landgericht auf Mallorca hat beschlossen, eine 61-jährige Polin mit deutschem Pass an die Behörden in Köln auszuliefern. Gegen die Frau lag ein internationaler Haftbefehl vor. Sie soll einen Auftragsmord gegen ihren Schwiegersohn bestellt und bezahlt haben. Ihr drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Das Gericht lehnte den Antrag der Frau ab, den Fall auf Mallorca zu verhandeln. Die Angeklagte argumentierte, dass alle Einzelheiten zwischen dem 17. und 21. September diesen Jahres auf der Insel geschahen. Sowohl sie als auch der Kronzeuge sind Mallorca-Residenten. Das vermeintliche Opfer befand sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls hier. Der vermeintliche Auftragsmord sollte auf Mallorca stattfinden.

Dass die Frau dennoch ausgeliefert wird, liegt daran, dass der Fall in Köln zur Anzeige gebracht wurde und alle Beteiligten deutsche Pässe haben. Zudem sei es auch in Deutschland zu dem Zerwürfnis gekommen, das zu dem geplanten Mord führte, so das Gericht. Die deutschen Behörden seien besser in der Lage, den Fall zu verhandeln. Das Urteil des Gerichts ist rechtskräftig und die Angeklagte kann keine weitere Berufung einlegen.

Was war passiert?

In dem Fall steht Aussage gegen Aussage. Im vergangenen Oktober sprach die MZ exklusiv mit der vermeintlichen Auftragsmördern und dem Kronzeugen. Sie sagte aus, dass ihr Schwiegersohn ihre Tochter betrogen und misshandelt habe. Die 61-Jährige spielte der MZ eine Audioaufnahme vor, in der ein Mann sagt, er mache die Familie platt. Dabei soll es sich um den Schwiegersohn handeln. Bei einem gemeinsamen Freund - einem italienischen Gastronomen auf der Insel - suchte die Mutter Rat.

Der Italiener habe ihr jedoch von einer Krebserkrankung berichtet und sie um Geld gebeten. Sie zahlte. Später wollte die Mutter selbst Anzeige bei der Nationalpolizei auf Mallorca stellen. Zu dem Zeitpunkt lag bereits der Haftbefehl gegen sie vor, der vollstreckt wurde. Ihre Tochter sitzt seitdem in Untersuchungshaft in Köln.

Der Zeuge spielt der MZ wiederum eine Aufnahme vor, in der ganz klar ein Mord besprochen wird. Es ist die Stimme der Mutter zu hören. ""Sie dachte, nur weil ich Italiener bin, hätte ich Kontakte. Als wären alle Italiener Mafiosi", so der Mann zur MZ. Die 61-Jährige bestätigte, dass sie in der Aufnahme zu hören sei. Das Gespräch sei jedoch aus dem Kontext gerissen. Es würde um einen Geschäftspartner gehen, mit dem der Italiener Probleme habe und nicht um den Schwiegersohn.

Abonnieren, um zu lesen