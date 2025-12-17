Wetter auf Mallorca: Die nächste Regenfront steht in den Startlöchern

Wer gerne wandern oder spazieren geht, ohne nass zu werden, sollte diesen Hobbys auf Mallorca vor dem Wochenende nachgehen. Denn wenn man den Vorhersagen des spanischen Wetterdienstes Aemet Glauben schenken darf, zieht ab Samstag eine Regenfront über die Insel, die bis tief in die kommende Woche hinein für Niederschläge sorgen wird.

Schon am Mittwoch (17.12.) kann es einen ersten Vorgeschmack geben. Am Nachmittag kann es vereinzelt zu Regenfällen kommen. In Palma und in der Gegend um Inca liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 60 Prozent. In den Deutschenhochburgen Cala Ratjada und Artà im Nordosten ist sie mit 15 bis 20 Prozent deutlich geringer. Ansonsten gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Höchstwerte liegen am frühen Nachmittag in Palma bei 18 Grad. Im Rest der Insel dürften es ein bis zwei Grad weniger werden. Der Wind weht leicht bis mäßig aus nordöstlicher Richtung.

So wird das Mallorca-Wetter am Donnerstag (18.12.)

In der Nacht auf Donnerstag liegen die Werte inselweit bei rund zehn Grad. Der Tag beginnt bewölkt, zwischenzeitlich wird aber immer wieder die Sonne zu sehen sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es zu Regenfällen kommt. In Palma und Santa Maria del Camí knabbern die Temperaturen an der 20-Grad-Marke, im Rest der Insel sollen es maximal 17 Grad werden. Der Wind kommt von Osten.

Am Freitag setzen die Temperaturen ihren Aufwärtstrend fort. In Palma, Llucmajor und Santanyí sollen die 20 Grad geknackt werden. Im Rest der Insel beziffert Aemet die Höchsttemperaturen bei 19 Grad. Nach einem nebligen Morgen wird der Tag in weiten Teilen der Insel bewölkt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist bei maximal 25 Prozent eher gering. Es ist wahrscheinlich, dass es trocken bleibt.

So wird das Wochenende

Nicht so am Tag darauf. Am Samstag soll es immer wieder zu Niederschlägen kommen, die örtlich auch mal stärker ausfallen können. Die Temperaturen gehen herunter und liegen bei maximal 17 Grad. Am Sonntag bleibt es regnerisch, die Temperaturen gehen aber wieder leicht nach oben. Auch in der neuen Woche wird es wohl nass.