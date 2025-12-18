Vierjähriges Kind läuft alleine durch Inseldorf – Passanten reagieren schnell

Die Ortspolizei von Son Servera hat am Mittwoch (17.12.) ein vierjähriges Kind aufgegabelt, das ganz alleine an einer stark befahrenen Straße umhergeirrt ist. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die Ortspolizei in den sozialen Medien veröffentlicht hat.

Aufmerksamer Anwohner

Auf das kleine Kind aufmerksam geworden waren die Beamten demnach dank eines Anwohners, der beobachtet hatte, wie der Sprössling längere Zeit im Ort herumlief, ohne dass ein Erwachsener sich für ihn verantwortlich fühlte. Auch ein Postbote wurde des Kindes gewahr. Gemeinsam passten die beiden Männer auf, dass das Kind nicht auf die Straße lief, und verständigten die Polizei.

Eine Streife begab sich umgehend zum Einsatzort. Über die Leitstelle versuchten die Beamten zudem, das Kind zu identifizieren und seine Eltern ausfindig zu machen - ohne Ergebnis: Eine Vermisstenanzeige lag nicht vor, auch das Kind selbst konnte weder persönliche Daten noch seine Adresse nennen.

Erzieherinnen können helfen

Angesichts der Situation entschieden die Beamten der Pressemitteilung zufolge, das Kind zur Polizeiwache zu bringen - und baten erneut den aufmerksamen Anwohner um Hilfe, da sie im Streifenwagen keinen Kindersitz hatten. Während der Fahrt nahmen sie zudem Kontakt zur öffentlichen Vorschule Na Penya in Cala Millor auf. Tatsächlich konnten die dort arbeitenden Erzieherinnen das Kind identifizieren.

Schnell waren auch so auch die Eltern ausfindig gemacht und das Kind wurde schließlich wohlbehalten übergeben. Wie sich herausstellte, befand sich der Ort, an dem das Kind gefunden worden war, etwa 500 Meter von seinem Zuhause entfernt. /somo