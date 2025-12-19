APB

So soll der neue Hafen in Palma aussehen

Palmas Hafen soll sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern: Die Werften und große Teile der nautischen Industrie sollen an den Dique del Oeste verlagert werden, während der Kreuzfahrtbetrieb weiterhin am Muelle de Poniente konzentriert bleiben soll. Die frei werdenden Flächen nahe der Altstadt sollen für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Freizeitbereiche, Kulturzonen und Promenaden sollen am Meer entstehen. Geplant sind außerdem eine neue Segelschule, Einrichtungen für Forschung und Innovation sowie zusätzliche Parkmöglichkeiten. Der Umbau soll bis 2037 dauern und rund 240 Millionen Euro kosten. Mehr Informationen