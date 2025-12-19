Wetter auf Mallorca: Die Sonne startet ihren Weihnachtsurlaub

Wie vom spanischen Wetterdienst Aemet angekündigt, wird das Wetter auf Mallorca in der Weihnachtswoche schmuddelig. Bereits am Freitag kann es immer wieder regnen. Es gibt eine kleine Chance auf Schnee zum Fest - in den Bergen versteht sich.

Sonne und Wolken wechseln sich am Freitag ab. Am Vormittag regnet es in erster Linie in der nördlichen Hälfte Mallorcas, gen Abend eher im Süden. Im Wetterradar können die Regenfetzen stundenweise betrachtet werden.

Die Temperaturen schnuppern an der 20 Grad-Marke in der Inselmitte. An den Küsten bleibt es dank des Mittelmeers ein paar Grad kühler. Der Wind weht schwach und am Abend mäßig aus östlicher Richtung.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Sonnenuntergang ist derzeit um 17.27 Uhr. Die Nacht wird bei 10 bis 12 Grad mild. Sonnenaufgang ist von Tag zu Tag später, am Samstag um 8.05 Uhr. Das Wochenende startet etwas kühler, es werden bis zu 16 Grad.

Die Aemet-Wetterkarte sieht nach Weltuntergang aus. Üblicherweise heißt das leichter Regen. Laut Wetterradar ist es den ganzen Tag grau, es regnet nun aber nicht durchgehend. Auch nachts wird es bei 7 Grad kühler.

Der Sonntag wird schön und macht seinem Namen alle Ehre. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 18 Grad. In der Nacht - nach derzeitiger Prognose gegen 23 Uhr - zieht vom Süden her eine Unwetterfront über Mallorca. Sie führt Regen, Gewitter und Hagel mit sich.

Am Montag sinkt die Schneefallgrenze auf 1.100 Meter. Sturmböen sind möglich. Es wird bei 12 bis 14 Grad einen Zacken kälter.

So wird das Wetter zu Weihnachten auf Mallorca

In den folgenden Tagen bleibt es wechselhaft und der Regenschirm sollte in Griffweite sein. Laut Aemet beträgt die Regenwahrscheinlichkeit am Dienstag in Palma 80 Prozent, an Heiligabend am Mittwoch sowie am ersten Weihnachtsfeiertag am Donnerstag je 95 Prozent. Die Temperaturen bleiben konstant.