Verregnete Weihnachtsfeiertage? An diesem Tag gilt auf Mallorca Warnstufe Gelb
Die aktuelle Vorhersage des spanischen Wetterdienstes für die kommenden Tage
Dass es am Wochenende und wohl auch während der Weihnachtsfeiertage auf Mallorca schmuddelig wird und die Sonne ein seltener Gast sein wird, hat der spanische Wetterdienst Aemet schon vor einer Weile vorhergesagt. Nun hat er für Samstag (20.12.) bis 0 Uhr im Norden, Nordosten, Osten und in der Tramuntana zusätzlich Warnstufe Gelb ausgerufen. Der Grund: Innerhalb von einer Stunde sollen teils bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel kommen.
Ab dem Mittag dürfte es in fast allen Gemeinden der Insel regnen. Wie der Blick auf die Wetterkarte von Aemet zeigt, ist die Regenwahrscheinlichkeit an folgenden Orten am höchsten:
- Sineu
- Llucmajor
- Santanyí
- Manacor
- Artà
An den genannten Orten liegt sie bei 100 Prozent.
Gen Abend wird es laut der Vorhersage dann auch in Pollença, Sóller, Sa Pobla und Inca regnen.
Die Höchsttemperaturen
Spitzenreiter in Sachen Höchsttemperaturen ist am Samstag (20.12.) die Balearen-Hauptstadt Palma mit 18 Grad. Felanitx und Sa Pobla liegen mit 17 Grad knapp dahinter. Nachts sinken die Temperaturen dann auf 8 bis 12 Grad.
Für Sonntag (21.12.) gilt derzeit keine Warnstufe. Zumindest am Vormittag macht der Tag seinem Namen an einigen Orten noch alle Ehre. Zum Nachmittag hin verdrängen Wolken die Sonne dann zunehmend. Ab dem späten Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit dann. Vor allem an der Ostküste und im Südosten dürfte es nass werden. Im Vergleich zum Vortag ändern sich die Temperaturen kaum. Zudem weht ein leichter Wind.
Am Montag (22.12.) sinkt die Schneefallgrenze auf 1.100 Meter. Sturmböen sind möglich. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt an allen Orten allerdings deutlich niedriger als noch am Vortag. Es wird bei 10 bis 14 Grad ein ganzes Stück kälter. Falls Sie es noch nicht getan haben: Packen Sie die dicke Daunen-Decke aus! Für die Nacht sind Tiefstwerte von um die 3 Grad gemeldet.
Auch am Vortag von Heiligabend (23.12.) könnte es letztlich trocken bleiben. In den meisten Orten überschreitet die Regenwahrscheinlichkeit 50 Prozent nicht. Die Temperaturen pendeln sich bei um die 13 Grad ein. Nachts liegen sie erneut bei 3 Grad.
So wird das Wetter an Weihnachten
Für Heiligabend (24.12.) lautet die Vorhersage bisher nur, dass die Regenwahrscheinlichkeit am Vor- und Nachmittag sowie Abend höher ist als in den frühen Morgenstunden. Sie liegt bei 65 bis 85 Prozent. Zum Regen kann Gewitter und Sturm hinzukommen. Was die Temperaturen betrifft, können Sie sich auf 11 bis 13 Grad einstellen. Palma ist mit 13 Grad Spitzenreiter.
