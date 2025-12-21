Nach Fall bei Engel & Völkers auf Mallorca: Bitte fallen Sie nicht auf diese Betrügermasche im Immobiliensektor herein!

Der Immobilienunternehmerverband ABINI warnt aktuell vor Betrugs- und Identitätsmissbrauchsfällen im Immobiliensektor auf den Balearen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, geben sich derzeit Kriminelle als professionelle Makler aus, um etwa über Links an persönliche Daten der Kunden zu kommen.

Darauf aufmerksam geworden ist der Verband durch einen Fall bei dem Immobilienunternehmen Engel & Völkers. Dort sei eine an einer Immobilie interessierte Person von einem angeblichen Immobilienagenten kontaktiert worden. Unter dem Vorwand, Informationen zur Wohnung oder zum Haus zu übermitteln, wurde die Person aufgefordert, einen Link zu öffnen beziehungsweise eine App herunterzuladen. Diese habe nach Angaben des Verbandes Spionagesoftware (Spyware) enthalten. So wollten die Betrüger unbefugt auf persönliche Daten des Mobiltelefons der Person zugreifen.

Ein Auszug aus dem Chat mit den Betrügern. / Abini

Vertrauen der Bürger ausgenutzt

Laut ABINI-Präsident Daniel Arenas sind derartige Betrugsmaschen besonders problematisch, da sie das Vertrauen der Bürger in bekannte Marken und etablierte Fachleute ausnutzen. Zugleich betonte er, dass professionelle Immobilienagenturen Kunden niemals auffordern würden, Apps zu installieren oder besondere Links zu öffnen, um Immobilien zu sehen. Auch, so Arenas weiter, müssten die Kunden keine persönlichen Daten über inoffizielle Kanäle preisgeben.

Den Vorfall bei Engel & Völkers haben die Verantwortlichen bei der Guardia Civil gemeldet.

Die Tipps vom Verband

ABINI rät allen Bürgern:

keine Links, Apps oder Dateien von nicht verifizierten Kontakten herunterzuladen.

von nicht verifizierten Kontakten herunterzuladen. die Identität des Maklers immer zu prüfen , indem man ihn direkt die offizielle Agentur-Filiale kontaktiert.

, indem man ihn direkt die kontaktiert. misstrauisch zu werden, wenn Anrufe oder Nachrichten Druck aufbauen oder zu schnellem Handeln drängen.

ABINI kündigte zudem an, weiter an Professionalität, Transparenz und Sicherheit im balearischen Immobiliensektor zu arbeiten. Um derartige Delikte zu verhindern, sei die Zusammenarbeit von Verbänden, Agenturen und Behörden entscheiden. /sw