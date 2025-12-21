Zwei Leichen im Meer vor Cabrera gefunden

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der Seenotrettung Salvamento Marítimo im Meer vor Cabrera zwei Leichen geborgen, bei denen es sich möglicherweise um Migranten handelt. Damit steigt die Zahl der Leichen, die in diesem Jahr vor den Balearen geborgen wurden, auf 57, wie die Guardia Civil am Samstag (20.12.) mitteilte.

Zu dem Fund war es bereits am Donnerstagvormittag (18.12.) gekommen. Zuvor waren bei den Einsatzkräften Hinweise eingegangen, laut denen die beiden Leichen im Meer gesichtet worden waren.

Sehr wahrscheinlich handelt es sich um Migranten, Insassen eines Bootes, das in Richtung Balearen aufgebrochen war.

Seit dem 1. Januar sind nach einer Zählung der Nachrichtenagentur EFE auf Grundlage von Daten des Innenministeriums und der Delegation der Zentralregierung 399 Boote mit mindestens 7.380 Migranten an Bord auf der Inselgruppe angekommen. Im Jahr 2024 erreichten laut einem Jahresbericht des Innenministeriums 5.882 Migranten die Inseln auf dem Seeweg.

Neues Migrantenboot erreicht die Balearen

Wie die Delegation der spanischen Zentralregierung auf den Balearen am Sonntag (21.12.) berichtet hat, haben Beamte der Guardia Civil und Einsatzkräfte der Seenotrettung am Samstagabend (20.12.) ein weiteres Migrantenboot vor Cabrera entdeckt und 26 Insassen gerettet. Sie seien subsaharischer Herkunft und 0,30 Seemeilen südwestlich von der kleinen Insel entdeckt worden. /sw