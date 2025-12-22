Weiße Weihnachten: Es schneit auf Mallorca

Mallorca hat im Vergleich zu Deutschland nicht nur im Sommer das schönere Wetter, jetzt klaut die Insel auch noch den weihnachtlichen Touch. Am Montagmorgen (22.12.) hat es wenige Tage vor dem Fest zu schneien begonnen. Das berichtet Albert Darder, der auf dem Puig Major für die Wetterstation des spanischen Wetterdienstes Aemet zuständig ist.

In seinem auf X, ehemals Twitter, hochgeladenen Video sind dicke Schneeflocken zu sehen. "Die Temperaturen liegen beim Gefrierpunkt. Wir haben weiße Weihnachten", sagt er ganz aufgeregt:

Und hier:

Gegen 11 Uhr seien es bereits drei bis vier Zentimeter Schnee gewesen:

Der spanische Wetterdienst Aemet hatte die Schneefallgrenze für den Montag auf 1.100 Metern beziffert. Am Dienstag soll sie sogar auf 900 Meter sinken. In der restlichen Woche kommt es immer wieder zu Niederschlägen, die Temperaturen setzen ihren Abwärtstrend fort. Das Wetter könnte Mallorca daher tatsächlich weiße Weihnachten bescheren - zumindest auf den Berggipfeln.

So wird das Wetter zu Weihnachten auf Mallorca

Der Morgen startet am Mittwoch noch sonnig, schon am Vormittag ziehen die Regenwolken vom Norden her über die Insel. Sie halten sich hartnäckig. Nur der Süden und Osten könnte verschont bleiben. Die Nacht wird nochmal kälter. Die Tiefstwerte erreichen den Gefrierpunkt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird das Wetter auf Mallorca leider nicht besser. Wenn es zeitweise mal nicht regnet, sind das schon gute Nachrichten. Besonders am Abend und in der Nacht wird es schütten. Wahrscheinlich ruft Aemet noch eine Unwetterwarnstufe aus.

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt sich langsam die Sonne wieder. Regen, graue Wolken und Gewitter sind aber weiterhin möglich.