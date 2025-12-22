Wetter in der Weihnachtswoche auf Mallorca: Wann hört der Regen wieder auf?

Nach einem traumhaften Sonntag hat am Abend auf Mallorca der Regen eingesetzt. Die Weihnachtswoche bleibt auf der Insel wechselhaft, die Temperaturen winterlich tief. Ein wirklich sonniger Tag ist nicht in Sicht, ein paar Regenpausen wird es aber geben.

Bis Montagmorgen regnete es bereits 31 Liter pro Quadratmeter in Port de Sóller, im Norden um Cala Ratjada blieb es trocken:

Am Vormittag schüttet es weiter, gen Mittag lässt der Regen nach, es bleibt aber bewölkt. Am Nachmittag kann es weiterhin zu Regen, Gewitter und kleinkörnigem Hagel kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.100 Metern. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung.

Kurz vor Sonnenuntergang um 17.29 Uhr klart der Himmel langsam vom Süden her auf. Die Temperaturen sinken spürbar von 19 Grad am Sonntag auf nur noch 12 bis 13 Grad. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 6 Grad in der Inselmitte.

Der Dienstag wird recht schön. Allerdings ziehen immer wieder Wolken über die Insel, die weiterhin für Regen und Hagel sorgen können. Die Regenwahrscheinlichkeit ist bei 30 Prozent aber ziemlich niedrig. Die Temperaturen bleiben konstant, die Schneefallgrenze sinkt laut spanischem Wetterdienst Aemet dennoch auf 900 Meter.

Das Wetter an Heiligabend auf Mallorca

Der Morgen startet am Mittwoch noch sonnig, schon am Vormittag ziehen die Regenwolken vom Norden her über die Insel. Sie halten sich hartnäckig. Nur der Süden und Osten könnte verschont bleiben. Die Nacht wird nochmal kälter. Die Tiefstwerte erreichen den Gefrierpunkt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird das Wetter auf Mallorca leider nicht besser. Wenn es zeitweise mal nicht regnet, sind das schon gute Nachrichten. Besonders am Abend und in der Nacht wird es schütten. Wahrscheinlich ruft Aemet noch eine Unwetterwarnstufe aus.

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt sich langsam die Sonne wieder. Regen, graue Wolken und Gewitter sind aber weiterhin möglich.