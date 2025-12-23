72-Jähriger klaut am Flughafen Mallorca Geldbörse mit 3.500 Euro – und belügt dreist die Guardia Civil

Die Guardia Civil hat am Flughafen Mallorca einen 72-Jährigen festgenommen, der eine Geldbörse mit 3.500 Euro gestohlen hatte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (21.12.). Die Beamten wurden zur Sicherheitskontrolle gerufen, wo ein Passagier erklärte, ihm sei das Portemonnaie abhandengekommen.

Nachdem die Beamten sichergestellt hatten, dass das verlorene Stück nicht vor Ort war, überprüften sie die Aufnahmen der Sicherheitskameras. Dort sahen sie, dass dem Mann die Geldbörse aus der Tasche fiel. Ein anderer Mann hob sie auf und steckte sie ein.

Dieb log die Beamten an

Die Guardia Civil fand den Mann am Gate, wo er auf den Abflug in Richtung Festland wartete. Gegenüber den Beamten gab der Mann zu, dass er das Portemonnaie gefunden hatte und 1.500 Euro entnommen hatte. Daraufhin habe er es in einer der Flughafentoiletten in den Mülleimer geworfen. Er übergab den Beamten das Geld in der angegebenen Höhe.

Die Beamten fanden die Geldbörse tatsächlich an der angegebenen Stelle. Daraufhin fragten sie ihn, ob er noch mehr Geld eingesteckt habe. Dies bejahte er und übergab weitere 500 Euro. Da der rechtmäßige Besitzer den Beamten erklärt hatte, dass 3.500 Euro abhandengekommen waren, durchsuchten sie den Dieb. Sie fanden die übrigen Scheine. Daraufhin nahmen sie den Täter fest.