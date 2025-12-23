Geheimtunnel unter Schule in Palma entdeckt

Bei Bauarbeiten an der öffentlichen Mittelschule Ses Estacions im Carrer Marquès de Fontsanta in Palma ist ein unterirdischer Tunnel entdeckt worden, der aus dem Spanischen Bürgerkrieg stammt. Das Bauwerk diente einst als Luftschutzbunker während der Bombenangriffe auf die Stadt. Es handelt sich um zwei ursprünglich unabhängig voneinander errichtete Gänge, die später miteinander verbunden wurden. Warum und wann es zu dieser Verbindung kam, ist bislang unklar.

Der balearische Bildungsminister Antoni Vera besichtigte am Dienstag (23.12.) sowohl die Erweiterungsarbeiten des Schulgebäudes als auch den freigelegten Tunnel.

Baupläne angepasst

Der alte Luftschutzbunker liegt direkt unter dem Schulhof. Früher befand sich dort eine Düngemittelfabrik. Aufgrund der damals geltenden Gesetzeslage musste ein Schutzraum errichtet werden, da viele Menschen in dort arbeiteten. Der zweite Tunnel, der unter dem Carrer Margarita Caimari verläuft, wurde ebenfalls zu Beginn des Krieges gebaut – unter einem ehemaligen Schulgebäude, das vom Militär beschlagnahmt und in ein Militärkrankenhaus umgewandelt wurde.

Ein Blick in den Luftschutzbunker unter der Mittelschule Ses Estacions. / B. Ramón

Die Entdeckung zwang die Architekten dazu, die Fundamente des Erweiterungsbaus neu zu planen, um die Tunnelstruktur erhalten zu können, ohne die Bauarbeiten zu stoppen. Ein Großteil des Tunnels war mit Erde bedeckt. Bauarbeiter mussten den Bereich freilegen, damit er begehbar wurde. Einer der Zugänge ist derzeit noch verschlossen – möglicherweise befindet sich der Ausgang im Eingangsbereich des heutigen Instituts Ses Estacions.

Tunnel soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden

Wie Vera erklärte, plant die Balearen-Regierung, den gesamten Tunnel freizulegen und ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Techniker haben bereits Stufen eingebaut, um den Zugang zu erleichtern. Bei einem Rundgang durch die Anlage wurden alte Stromleitungen und Lüftungsschächte sichtbar, die damals eingebaut worden waren.

Minister Vera und weitere politische Akteure besuchten den ehemaligen Bunker. / B. Ramón

Der Ingenieur Tomeu Fiol, ein Experte für unterirdische Bauwerke, betonte die historische Bedeutung des Fundes – bislang gebe es keinerlei schriftliche Hinweise auf den Bau des Tunnels. Man gehe davon aus, dass er im Jahr 1937 entstanden sei und rund sechs Monate Bauzeit in Anspruch nahm. Fiol hob besonders die robuste Bauweise hervor.

Die Verantwortlichen betonten, dass dieser Tunnel nichts mit dem ebenfalls kürzlich entdeckten Schutzraum unter dem Gebäude des Hostal Terminus an der Plaça d’Espanya zu tun habe – auch wenn beide nicht weit voneinander entfernt liegen. Beide Tunnel stammen jedoch aus der Zeit des Bürgerkriegs und dienten dem Schutz der Bevölkerung bei Luftangriffen.

