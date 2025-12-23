Mann zeigt 4.800 Euro herum – wenig später wird er an den Avenidas in Palma überfallen

Ein Mann ist am Samstagmittag (20.12.) im Zentrum von Palma Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Angaben der Nationalpolizei hatte er zuvor an einer Firmenfeier in einem Restaurant teilgenommen und dort Freunden 4.800 Euro Bargeld gezeigt. Scheinbar bekamen auch andere Menschen im Lokal mit, dass der Mann so eine hohe Geldsumme bei sich hatte.

Verfolgung auf den Avenidas

Beim Verlassen des Lokals bemerkte der Mann auf den Avenidas – einer der Hauptverkehrsachsen Palmas – dass ihm zwei Männer und eine Frau folgten. Plötzlich griff ihm jemand an die Hose, mehrere Personen hielten ihn fest. Als er sich zur Wehr setzte, hielt die Frau ihn fest, während die beiden Männer auf ihn einschlugen.

Dem Opfer gelang die Flucht in ein Geschäft, wo er aufgelöst die Mitarbeiter bat, die Polizei zu rufen. Doch die Angreifer folgten ihm, schlugen erneut zu und versuchten, ihm das Geld zu entreißen. In diesem Moment trafen mehrere Streifen der Nationalpolizei ein und beendeten die Attacke. Die Beamten konnten das gestohlene Geld sicherstellen.

Die beiden Männer und die Frau wurden wegen eines mutmaßlichen Raubüberfalls mit Gewalt festgenommen. Das Opfer wurde von einer Polizeistreife in ein Gesundheitszentrum gebracht, wo seine Verletzungen behandelt wurden.