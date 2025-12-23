Wetterprognose für Mallorca hat sich geändert: Wetter an Heiligabend wird besser als erwartet

Ein Tiefdruckgebiet kreist derzeit über Südeuropa und bringt auch Mallorca eine wechselhafte Weihnachtswoche. Für den spanischen Wetterdienst Aemet ist es schwierig vorherzusagen, wann die Regenwolken ihre Ladung über der Insel ablassen und wann sie an Mallorca vorbeiziehen. Die Prognose für Heiligabend hat sich daher kurzfristig geändert.

Am Montag hieß es noch, der Dienstag werde bei einer geringen Regenwahrscheinlichkeit sonnig und am Mittwoch, sprich Heiligabend, regnet es fast den ganzen Tag. Letztlich werden die Tage mehr oder weniger vertauscht.

Nun ist der Dienstag schon mit einem kurzen Schauer gestartet. Laut Aemet kann es zu kleinkörnigem Hagel kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 Metern. Der Wetterradar zeigt einen bewölkten Vormittag, an dem es wohl noch trocken bleibt. Am Nachmittag, circa gegen 16 Uhr, setzt der Regen ein und hält sich bis in den späten Abend.

Es wird spürbar kälter. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 13 Grad. In der Nacht geht es auf 3 Grad herab. Dazu weht ein kühler Wind aus Nord-Nordost.

So wird das Wetter nun an Heiligabend auf Mallorca

Stand Dienstagmorgen soll es an Heiligabend wärmer werden. Die Temperaturen klettern auf 13 bis 15 Grad. Dazu scheint sowohl laut Wetterdienst als auch laut Wetterradar die Sonne. Vereinzelt kann es ein paar Regentropfen geben, besonders am Abend im Süden Mallorcas.

Und danach?

Bei der Prognose für den Ersten Weihnachtsfeiertag scheiden sich noch die Geister. Laut Aemet gibt es Kraut- und Rübenwetter, laut Wetterradar tänzeln die Regenwolken um Mallorca herum und erreichen nicht unbedingt die Insel. Hier gilt es noch auf verlässliche Daten zu warten.

Ähnlich sieht es für den weiteren Wochenverlauf aus. Aemet ist bekanntermaßen übervorsichtig und prognostiziert lieber einmal mehr Regen. Der Wetterradar zeigt einen sonnigen Zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Temperaturen ändern sich nicht groß.