Zeigt den Mittelfinger und beißt Polizisten: Kamikaze-Oma in Palma festgenommen

Szenen wie aus einer schlechten Komödie auf den Straßen von Mallorca: Die Nationalpolizei hat am Sonntagmittag (21.12.) in Palma eine 84-jährige Frau festgenommen, die mit ihrem Auto waghalsige Fahrmanöver an den Tag gelegt haben soll, sich anschließend einem Alkoholtest verweigerte und Polizisten angriff.

Frau zeigt Polizisten den Mittelfinger

Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Streife gegen 17 Uhr in einer Straße im Zentrum von Palma eine hochbetagte Autofahrerin, die mit abrupten Manövern und aggressivem Fahrstil andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Die Beamten setzten sich mit dem Streifenwagen neben sie und forderten sie zum Anhalten auf. Doch die Frau ignorierte die Aufforderung, schrie aus dem Fenster "Fickt euch" und zeigte den Beamten den Mittelfinger.

Da sie ihre Fahrt fortsetzte, aktivierten die Polizisten die Sirene und setzten den Streifenwagen vor den Smart, um sie zum Anhalten zu zwingen. Die Fahrerin beschleunigte jedoch mehrfach stark und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Schließlich gelang es der Polizei, das Fahrzeug zu stoppen. Einer der Beamten öffnete die Autotür, doch die betagte Fahrerin schlug sie wieder zu. Zudem biss sie einen Polizisten in die Hand, trat nach ihm und versuchte erneut zuzubeißen, während sie ihre Beschimpfungen fortsetzte.

Sie weigerte sich, einen Alkoholtest durchzuführen

Weitere Streifen rückten an den Einsatzort aus. Die Frau stieg schließlich aus und musste aufgrund ihrer offensichtlichen Alkoholisierung gestützt werden. Sie beschimpfte allerdings weiterhin die Polizisten mit Kraftausdrücken und trat nach ihnen.

Die Beamten forderten schließlich eine Streife der Ortspolizei an, um einen Alkoholtest durchzuführen. Die Frau verweigerte diesen jedoch wiederholt. Daraufhin nahmen die Polizisten sie wegen eines Delikts gegen die Verkehrssicherheit sowie wegen eines Angriffs auf einen Polizeibeamten fest. /slr

