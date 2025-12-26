Aemet meldet Schneetage auf Mallorca – unbeständige Wetterlage hält an

Das wechselhafte Wetter im Mittelmeerraum hält an. Für Mallorca bedeutet das sehr launisches Wetter und eine schwierige Prognose. Den Meteorologen fällt es schwer vorherzusehen, ob die Regen- und Gewitterwolken die Insel erreichen oder nur streifen.

In der Weihnachtswoche wechselte der spanische Wetterdienst Aemet mehrfach die Prognose von sonnig in regnerisch und zurück. Albert Darder, der für die Aemet-Wetterstation auf dem Puig Major zuständig ist, meldete drei Tage Schnee hintereinander. Weiße Weihnachten also:

Im Flachland regnete es in der Nacht auf Freitag. Laut Aemet waren es 14 Liter pro Quadratmeter am Leuchtturm von Capdepera und fünf Liter in Palma.

Derzeit ist es trocken. Laut dem Wetterradar tänzeln die Regenwolken um Mallorca herum und überfliegen die Insel nur punktuell. Aemet geht von einer Regenwahrscheinlichkeit in Höhe von 65 Prozent am Nachmittag in Palma aus. Wahrscheinlich zeigt sich auch ein wenig die Sonne.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 13 bis 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung. Sonnenuntergang ist um 17.31 Uhr, Aufgang um 8.08 Uhr. Während der Sonnenuntergang sich mittlerweile schon immer weiter nach hinten verschiebt, dauert es beim Aufgang noch, ehe die Sonne früher in den Tag startet. Nächste Woche ist mit 8.10 Uhr das Maximum erreicht.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 8 und 12 Grad. Am Samstag ist die Vorhersage wieder sehr wankelmütig. Die Aemet-Wetterkarte zeigt Regen und Gewitter, der Wetterdienst selbst schreibt aber nur von leichten Schauern. Der Wetterradar zeigt fette Regenwolken, die besonders am Vormittag über die Insel ziehen. Vor allem im Norden dürfte es regnen.

Die Temperaturen steigen am Samstag auf 15 und am Sonntag auf bis zu 18 Grad. Der Sonntag dürfte sonnig werden. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering.

Das Wetter zu Silvester auf Mallorca

Für eine genaue Vorhersage ist es noch zu früh. Die derzeitige Prognose für Silvester geht von einem Sonne-Wolken-Mix mit wenigen Regentropfen aus. Die Tagestemperaturen liegen bei 14 bis 15 Grad, nachts wird es deutlich kälter.