22 Verletzte: Großbrand im Osten Mallorcas ausgebrochen
Ein sechsstöckiges Wohnhaus in Sa Coma stand in Flammen
Am Samstagmorgen (27.12.) ist ein Brand in einem Wohnhaus in Sa Coma, im Osten Mallorcas, ausgebrochen. Das bestätigt die Feuerwehr in den sozialen Netzwerken. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" riefen die Behörden die Notfallstufe 2 wegen zahlreicher Verletzter aus.
Das Feuer brach gegen 7.20 Uhr in einer Garage im Carrer Ficus 3 aus. Das Feuer kletterte rasch über das Treppenhaus in die Höhe. Das Haus hat nicht nur sechs Stockwerke, sondern gehört auch zu einem Gebäudekomplex mit fünf weiteren Häusern.
Einsatzkräfte verletzt
Polizisten und Feuerwehrleute holten an die 60 Anwohner aus den Wohnungen. 22 Personen erlitten dabei wegen das Rauchs leichte Verletzungen, darunter mehrere Einsatzkräfte.
Die Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Auslöser sei ein Auto gewesen, das in Brand geraten war.
