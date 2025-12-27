"Ihr seid lächerlich": Protest gegen nordischen Weihnachtsmarkt in Palma sorgt für Ärger

Weihnachten ist vorbei und dennoch sorgt der seit Wochen umstrittene nordische Weihnachtsmarkt auf Mallorca weiter für Ärger. Anwohner haben am Freitagabend (26.12.) spontan gegen den Markt protestiert, ihre Rechnung aber ohne eine der Veranstalterinnen gemacht.

Ein Dutzend Personen von SOS Resident protestierten im schwarzen Trauerflor mit einem Kreuz auf dem Markt im Sa Feixina-Park in Palma. Sie meinten, dass das Event "den Tod Mallorcas" symbolisiere. Unter den Gästen befand sich Carolina Domingo. Sie ist die Chefin des Einzelhandelsverbands Pimeco, der den nordischen Weihnachtsmarkt unterstützt. "Ihr seid lächerlich. Was für eine Schande", rief sie den Demonstranten zu. Es kam zu einem längeren Wortgefecht, ehe sich die Protestler davonmachten.

Domingo rechtfertigte den Weihnachtsmarkt im Anschluss nochmal: "Er ist dafür da, um die Bevölkerung zu animieren und die kleinen Unternehmer zu unterstützen. Und damit Palma ein weihnachtlicher Versammlungsort ist. Die Demonstranten haben nur Lügen erzählt. Endlich hat die Stadt einen vernünftigen Weihnachtsmarkt."

Ausverkauf der Insel

Auch die Demonstranten kamen nochmal zu Wort. Man habe sich explizit den Sa Feixina-Park für den Protest ausgesucht, meinte Pepa Aguiló. "Auf der Plaza Major werden schließlich mallorquinische Produkte angeboten." Der nordische Weihnachtsmarkt wird von einem Deutschen und einem Österreicher geleitet. "Wir fühlen uns aus unseren eigenen Stadtvierteln vertrieben."

Der nordische Weihnachtsmarkt sei gar eine Kolonialisierung Mallorcas, meint Joana Maria Estrany. "Die Ausländer kaufen die Stadt auf und das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Regierung machts nichts, um das aufzuhalten."

Ein Sicherheitsmann des Weihnachtsmarkts stellte sich den Demonstranten und sagte: "Ihr besudelt den Anblick für so viele Besucher." SOS Resident verteilte noch ein paar Flyer auf Katalanisch und Englisch, dann war die Aufregung wieder vorbei.

