April, April im Dezember: Passen Sie heute auf Mallorca auf Scherzkekse auf
Der 28. Dezember ist für die Spanier wie der erste April in Deutschland
Der 28. Dezember ist jedes Jahr in Spanien der Día de los Santos Inocentes. Die Spanier nutzen die Gelegenheit, um Nachbarn, Freunden, Kollegen oder der Familie eine Inocentada zu machen. Das ist vergleichbar mit einem Aprilscherz in Deutschland.
Wobei es nicht immer bei harmlosen Scherzen bleibt. In der Nacht randalierten Anwohner in Sineu. Straßen wurden beschmiert, Stühle in Brunnen geworfen, Autos mit Klarsichtfolie eingewickelt. Das Rathaus verurteilte den Vandalismus in den sozialen Netzwerken.
Fake-News in den Zeitungen
Auch einige Medien schließen sich den Scherzen an und verbreiten am 28. Dezember Fake News. Es gilt, die Augen offen zu halten und nicht jede Nachricht am Sonntag zu glauben.
