Hundewelpe am Flughafen Mallorca löst Notfallprotokoll aus

Ein entlaufener Hundewelpe hat sich am Sonntagmorgen (28.12.) auf das Flughafengelände auf Mallorca geschlichen. Das bestätigte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena.

"Die Situation war jederzeit unter Kontrolle", so die Sprecherin. "Wir haben präventiv gehandelt und uns an ein Notfallprotokoll gehalten. Der Flugbetrieb am Flughafen läuft jedoch normal."

Welpe verschwand von alleine wieder

Der Welpe verschwand, ehe die Sicherheitskräfte ihn einfingen. Straßenhunde sind auf der Urlaubsinsel eigentlich nicht üblich. Wahrscheinlich ist der Welpe einer Familie entlaufen.