Mallorca-Wetter: Unwetterwarnung zum Wochenstart – So wird Silvester 2025

Das wechselhafte und in erster Linie regnerische Wetter der vergangenen Tage auf Mallorca nimmt kein Ende. Für den Start in die neue und zeitgleich letzte Woche des Jahres 2025 hat der spanische Wetterdienst Aemet eine Warnstufe für die Insel ausgegeben. Auf dem spanischen Festland gilt gar die höchste Unwetterwarnung Rot.

Der Sonntag wird vermutlich schön. Leichte Zweifel bleiben, da sowohl Aemet als auch der Wetterradar in den vergangenen Tagen meist mächtig daneben lag. Die Meteorologen haben Probleme damit einzuschätzen, ob die Regenwolken nach Mallorca ziehen oder ihre Ladungen über dem Meer ablassen.

Auf folgendem Aemet-Video ist die instabile Wetterlage im Mittelmeerraum gut zu sehen:

Im Südosten Spaniens gilt wegen der dicken Wolke die Warnstufe Rot wegen Starkregens. Auf Mallorca soll es hingegen am Sonntag noch trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 17 Grad. In der Nacht werden es 7 bis 10 Grad.

Warnstufe Gelb am Montag

Die Warnstufe Gelb gilt am Montag von 12 bis 18 Uhr inselweit. Sie warnt vor Gewittern und bis zu 20 Litern Niederschlag. Es ist die erste von drei möglichen Aemet-Warnstufen.

Auch kleinkörniger Hagel ist möglich, die Temperaturen bleiben konstant. Der Wetterradar zeigt einen Mix aus Sonne und Wolken an. Immer wieder ziehen Regenwolken über Mallorca. Die Vorhersage dort sah für die vergangenen Tage jedoch bedrohlicher aus.

So wird das Wetter zu Silvester auf Mallorca

Auch in der Nacht auf Dienstag und am Morgen sind Regenschauer möglich. Ab dem Vormittag stabilisiert sich das Wetter auf Mallorca langsam und die Sonne zeigt sich öfter. So auch am letzten Tag des Jahres am Mittwoch. In der Silvesternacht könnte es allerdings im Norden der Insel regnen.

Die Tagestemperaturen ändern sich im Wochenverlauf nicht sonderlich, die Nächte werden allerdings kälter und Frost ist möglich.