Leiche nahe dem Strand von Cala Millor gefunden

Grausamer Fund nahe der Promenade von Cala Millor: Die Tochter von MZ-Leser Bernd Paetzold hat am Montagmorgen (29.12.) beim Joggen eine furchtbare Entdeckung gemacht. Von der Promenade nahe der Punta de n'Amer aus sah sie im Wasser den offenbar leblosen Körper eines Mannes an der Oberfläche treiben, wie Paetzold der MZ schilderte. Daraufhin alarmierte die Frau die Rettungskräfte. Beamte der Guardia Civil zogen die Leiche später mit einem Schlauchboot aus dem Wasser und brachten sie nach Cala Ratjada. Dort wird sie nun obduziert.

Einsatzkräfte der Guardia Civil bei der Bergung der Leiche. / Privat

Die Guardia Civil von Artà hat den Leichenfund gegenüber der MZ bestätigt. Zur Identität des Mannes sind bisher keine weiteren Details bekannt. /sw