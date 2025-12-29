Mann bei Messerstecherei verletzt: Gewalt im alten Gefängnis von Palma eskaliert erneut

Ein Mann ist am Samstagabend (27.12.) im alten Gefängnis von Palma schwer verletzt worden. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, ging ein Bewohner der verlassenen Strafanstalt mit einem Messer auf andere Personen los. Ein Mann erlitt dabei offenbar Verletzungen am Oberkörper und an einem Arm. Die Nationalpolizei bestätigte auf MZ-Anfrage, dass sie in dem Fall ermittelt.

Was ist passiert?

Gegen 22.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale ein Anruf ein: Im alten Gefängnis habe es eine Messerstecherei gegeben. Daraufhin rückten mehrere Einheiten der Ortspolizei, die Nationalpolizei und eine Notfallambulanz des Rettungsdienstes SAMU 061 aus. Vor Ort durchsuchten die Sicherheitskräfte gemeinsam das Gebäude. Sie fanden den mutmaßlichen Täter schnell. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige zwei Mobiltelefone aus einem zivilen Einsatzfahrzeug der Nationalpolizei entwendet haben. Als andere Gefängnis-Bewohner ihn darauf ansprachen, griff er sie mit einem Messer an, verletzte einen Mann schwer und versuchte, drei weitere Personen zu attackieren.

Parallel suchte die Polizei nach dem Verletzten, konnte ihn jedoch nicht finden. Es wird vermutet, dass er nach dem Angriff selbstständig ärztliche Hilfe aufgesucht hat.

Ein Vierteljahrhundert Verfall auf Mallorca: So sieht es im alten Gefängnis von Palma heute aus / Bernardo Arzayus

Immer wieder Konflikte

Anwohner des Viertels rund um das alte Gefängnis kritisieren die seit Monaten anhaltende Eskalation der Gewalt. Immer wieder kommt es in der ehemaligen Strafanstalt zu Auseinandersetzungen. Erst vor einigen Wochen brach dort ein Brand aus, bei dem ein junger Mann verletzt wurde.