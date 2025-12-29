Nach Regen und Hagel: So wird das Wetter an Silvester und Neujahr auf Mallorca

Das angekündigte Unwetter ist in Form von Hagel und Regen auf Mallorca angekommen. Unter anderem in Palma, Sencelles, Calvià und Esporles wurden am Montag (29.12.) teils heftige Niederschläge gemeldet. Dem spanischen Wetterdienst Aemet zufolge fielen bis 15 Uhr in der Serra d'Alfàbia in der Tramuntana 9 Liter pro Quadratmeter, in Porto Pi 7 Liter und in Santa Maria 6 Liter. Für die gesamte Insel galt bis 18 Uhr Warnstufe Gelb.

So geht es weiter

In der Nacht beruhigt sich die Lage. Am Dienstag (30.12.) ist es den Großteil des Tages über bewölkt. Mit größeren Niederschlägen ist am Vormittag vor allem in der Tramuntana zu rechnen. Im Rest der Insel dürfte es höchstens zu vereinzelten Schauern kommen. Nachdem die Temperaturen in der Nacht auf bis zu vier Grad in der Inselmitte heruntergegangen sind, klettert das Thermometer bis zum frühen Nachmittag auf bis zu 14 Grad.

So wird das Silvester-Wetter auf Mallorca

Der letzte Tag des Jahres bietet ein wenig von allem. Am Silvestermorgen (31.12.) kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Zum Nachmittag lösen sich die meisten der verbliebenen Wolken auf. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag. In der Nacht zum 1. Januar bleibt es aller Wahrscheinlichkeit nach trocken.

Am Neujahrs-Tag setzt sich das Wetter ähnlich fort. Die Höchstwerte steigen leicht an und könnten in Palma und Pollença die 15 Grad knacken. Am Himmel gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit eher unbedeutender Regenwahrscheinlichkeit.

Am Freitag (2.1.) steht ein schöner mediterraner Wintertag bevor. Das Thermometer klettert auf bis zu 18 Grad in Cala Ratjada. Die Sonne dürfte sich gegen die vereinzelten Wolken in höheren Lagen souverän durchsetzen. Der Trend setzt sich am Samstag (3.1.) fort. Hier könnten in manchen Ortschaften sogar die 19 Grad erreicht werden. Allerdings: Der Himmel zieht sich dann wieder zu.