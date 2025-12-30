Vergewaltigung einer Minderjährigen auf Mallorca: Freispruch für die Angeklagten

Das Landgericht Palma hat auf Mallorca zwei Männer freigesprochen, die wegen der Vergewaltigung einer Minderjährigen auf Mallorca angeklagt waren. Die Richter sahen die Version der mittlerweile jungen Frau zwar als stimmig an, fanden für eine Verurteilung aber keine Beweise.

Der Vorfall geht zurück auf die Zeit zwischen 2018 und 2020. Die heute 20-jährige Frau lebte damals in einem Jugendheim, aus dem sie regelmäßig ausriss. Bei einem ihrer Ausflüge suchte sie mit einem weiteren Mädchen aus dem Heim eine Bar in Palmas Stadtviertel Son Gotleu auf, die von einem der Angeklagten geführt wurde.

Regelrecht bemuttert

Der Mann und seine Frau gaben den Jugendlichen Essen und Kleidung. Die Mädchen sagten aus, dass die Frau wie eine Mutter für sie war. Als die damals 15-Jährige jedoch mit dem Mann alleine war, habe dieser sie begrapscht und später versucht, in einem Abstellraum zu vergewaltigen. Erst als ein Kunde eingriff, habe der Mann davon abgesehen.

Ein anderes Mal habe das Mädchen den zweiten Angeklagten in einer Bar in Arenal kennengelernt, der sie in eine besetzte Wohnung brachte, wo er hauste. Dort habe er ihr einen Joint aufgezwungen und anschließend den Drogenrausch für die Vergewaltigung ausgenutzt. Die Staatsanwaltschaft forderte für die beiden Männer je zwölf Jahre Haft.

Keine Zeugen, keine Beweise

Die Angeklagten gestanden, dass sie das Mädchen kannten. Es sei aber nie zu einer Vergewaltigung gekommen. Sie sagten aus, dass sie sich von der Jugendlichen entfernten, als sie erfuhren, dass es sich um eine Minderjährige aus einem Heim handle.

Das Gericht verhörte weitere Zeugen, unter anderem die Freundin aus dem Heim und die Frau des Angeklagten. Keine von ihnen sagte gegen die Männer aus. Die Richter bedauerten, dass es keine weiteren Zeugen gibt, die mehr Licht ins Dunkle hätten bringen können.

