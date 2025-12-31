"Deutsche raus" - Erneut Schmierereien an Autos mit Kennzeichen D auf Mallorca aufgetaucht

In der Nacht auf Dienstag (30.12.) sind auf Mallorca erneut Schmierereien gegen Deutsche aufgetaucht. Auf mehreren Autos mit deutschem Kennzeichen in Can Picafort war "Deutsche raus" zu lesen. Zudem stand auf Aufklebern, auf denen eine Deutschlandflagge durchgestrichen ist, "Betrunkene Deutsche raus". Zwei Leser schickten der MZ die Fotos. Quellen aus dem Bürgerbüro des zu der Gemeinde Santa Margalida gehörigen Ortes bestätigten die Echtheit.

Dieser Aufkleber klebte in Can Picafort. / MZ

Allzu sichtbar waren die Schmierereien wohl nicht, denn viele in dem Ort ansässige und von der MZ kontaktierte Personen wussten davon nichts. Auch bei der Guardia Civil oder der Ortspolizei von Santa Margalida ist bislang keine Anzeige eingegangen. Man ermittle nun aber gegen die Übeltäter, so die Quelle aus dem Bürgerbüro. Die Graffiti sind in der Avinguda Santa Eulalia aufgetaucht, die Aufkleber in der Avinguda Golf.

Mehrere Autos waren betroffen. / MZ

Besonders Santanyí betroffen

Bereits im vergangenen Sommer sorgten Schmierereien gegen die Deutschen für Schlagzeilen. Besonders groß war die Aufregung in Santanyí.