Nach Streit mit Ex-Freundin: Mann stürzt auf Flucht aus der Wohnung in den Tod

Ein 40-jähriger Mann ist am Dienstag (30.12.) in S'Illot im Osten von Mallorca ums Leben gekommen, als er in den Innenhof eines Hauses stürzte. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.40 Uhr. Der Mann kam betrunken in die Wohnung, in der er mit seiner Ex-Partnerin und dem gemeinsamen Kind wohnte. Kurz darauf kam es zum Streit. Die Lage eskalierte und die Frau rief von der Terrasse aus lautstark um Hilfe.

Sturz in den Innenhof

Der Mann flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Zunächst stieg er auf die Dachterrasse des Gebäudes. Von dort sprang er über eine Mauer, um in das Nachbarhaus zu gelangen, bevor er in einen Innenhof in die Tiefe stürzte.

Tatsächlich waren die herbeigerufenen Beamten der Nationalpolizei schon vor Ort, als es zu dem Unglück kam. Sie hörten ein lautes Geräusch aus dem Nachbargebäude. Als sie nachsahen, entdeckten sie den reglosen Körper des Mannes. Der Rettungsdienst traf schnell ein, konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. /pss

