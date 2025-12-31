Tradition auf Mallorca: Zu Neujahr ab ins Meer
Ob spontan oder organisiert: Auf Mallorca gehört das Neujahrsschwimmen für viele zum Jahresauftakt einfach dazu
Das Jahr 2026 mit einem Sprung ins Mittelmeer begrüßen. Am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma findet am 1. Januar um 11 Uhr das traditionelle Neujahrsbaden statt. Etwa 20 bis 50 Personen versammeln sich ungezwungen, um gemeinsam das erste Bad des Jahres auf Mallorca zu nehmen.
Wer es sportlicher mag, kann sich freuen: Um 12 Uhr lädt am Ende des Strandes, ganz in der Nähe der Plaça Marina de Portixol, die Hafenbehörde erstmals ganz offiziell zum Neujahrs-Schwimmen ein. Beim “Capfico de l’Any2026 al Port de Palma" kann man nach Anmeldung (noch bis 22 Uhr am 31.12.2025 möglich) eine Strecke von 200 m oder 400 m im offenen Wasser absolvieren. Die Teilnahme beim Charity-Schwimmen kostet 5 Euro, die komplett als Spende an die mallorquinische gemeinnützige Organisation SOS Mamás geht. Die Fundación SOS Mamás Baleares unterstützt Familien in schwierigen Situationen mit dem Fokus auf Grundbedürfnisse (Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs).
Es wird gebadet - egal bei welchem Wetter
Trotz der Wassertemperaturen von etwa 16 Grad begehen inselweit jedes Jahr an den Stränden Mutige den Start ins neue Kalenderjahr im kühlen Nass. Auch in Cala Ratjada, Ciutat Jardí, Can Picafort oder an der Playa de Palmaverabreden sich Menschen über die sozialen Medien zum Neujahrsschwimmen. Handtuch einpacken und mitmachen!
Mini-Checkliste (damit’s sicher bleibt)
- Nicht allein hineingehen; am besten in/bei der Gruppe bleiben.
- Vorher kurz checken: Flaggen/Brandung/Wind – bei starkem Seegang auslassen.
- Warm anziehen für davor/danach (Mütze, Handtuch/Umhang, Thermos).
- Kein „Muttrinken“: Alkohol und kaltes Wasser ist eine schlechte Kombi.
