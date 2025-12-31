Mallorca: Wetterumschwung mit Regen und Kälte zum Jahresbeginn

Das Wetter auf Mallorca hat sich nach der durchwachsenen Weihnachtszeit gerade erst ein wenig stabilisiert, da kündigt sich bereits der nächste Wetterumschwung auf der Insel an. Im Laufe des Wochenendes setzen Schauer ein.

Ein letztes Update zum Wetter an Silvester und Neujahr: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Gen Mittag kann es am letzten Tag des Jahres zu leichten Regenfällen kommen. Am Nachmittag und Abend bleibt es trocken. In der Nacht ziehen von Nordosten die nächsten Regenwolken auf die Insel. Gegen 23 Uhr könnte es ein paar Regentropfen in der Region um Cala Ratjada geben.

In Palma kann das Regencape für die Silvesterparty daheim bleiben. Um Mitternacht erreichen die Temperaturen 5 bis 7 Grad. Bis zum frühen Morgen sinken die Werte Richtung Gefrierpunkt. Eine Mütze und vielleicht sogar Handschuhe sollten daher mitgenommen werden.

Das Jahr 2026 startet mit Sonnenschein auf Mallorca und steigenden Temperaturen. Bis zu 15 Grad sind möglich. Wer meint, das neue Jahr mit einem Bad im Meer begrüßen zu müssen, kann sich auf Wassertemperaturen im Meer vor der Insel von ebenfalls 15 Grad einstellen.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Sonne geht derzeit um 17.35 Uhr unter. Die Nacht wird bei 4 bis 9 Grad etwas milder. Der Freitag wird sonnig, die Temperaturen erreichen diesmal Spitzenwerte von 17 Grad.

Am Samstag sind es dann sogar schon 18 Grad, allerdings setzt der Wetterumschwung ein. Nach einem sonnigen Vormittag zieht der Himmel zu und die Regenwahrscheinlichkeit steigt. Die Vorhersage ist noch recht vage, es ist möglich, dass die stärkeren Schauer erst am Sonntag kommen.

Der fällt nach derzeitiger Prognose komplett ins Wasser. Die auf der Wetterkarte eingezeichneten Regenwolken sind so dick, dass bestimmt auch eine Warnstufe folgt. Zumal die Temperaturen kräftig fallen. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 12 bis 14 Grad.