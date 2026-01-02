Anwohner entnervt: Alarmanlage eines Hotels an der Playa schrillt seit Wochen ohne Pause

In den Wintermonaten kehrt selbst an der Playa de Palma für gewöhnlich eine gewisse Stille ein. Doch ein permanentes, nervtötendes Geräusch bringt die Anwohner des Carrer d'Antoni Maria Alcover derzeit um ihre Ruhe: Der Nachbarschaftsverband Asociación de Vecinos Amics de S'Arenal hat in den sozialen Netzwerken ein Video des dort befindlichen Hotels Luna Park gepostet. Im Hintergrund der nächtlichen Aufnahme ist der penetrante Ton deutlich zu hören.

Der Verband schreibt in dem Beitrag dazu: "Im Carrer Straße Antoni María Alcover gibt es ein Hotel, das geschlossen ist und in dem vor einigen Wochen der Alarm ausgelöst wurde, ohne dass jemand gekommen ist, um ihn abzuschalten." Die Nachbarn hätten daraufhin versucht, mit dem Hotel Kontakt aufzunehmen, aber keine Antwort erhalten. "Wir von Amics de S'Arenal haben die Ortspolizei von Llucmajor und den Notruf 112 informiert, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen, und die Polizei hat uns mitgeteilt, dass sie keinen Kontakt zum Hotel herstellen kann" heißt es weiter.

Das Hotel ist kürzlich verkauft worden

Das betreffende Hotel hat erst kürzlich den Besitzer gewechselt, was möglicherweise ein Grund dafür ist, dass die bisherigen Kontaktversuche erfolglos waren: Die Gruppe Ona Hotels & Apartments hatte am 17. Dezember in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, das 500 Meter vom Strand entfernte Drei-Sterne-Hotel als Luna Park Adults Only erworben zu haben. Es verfügt über 539 Zimmer.

Die Probleme mit der Alarmanlage scheinen jedenfalls nicht neu zu sein: Ein Kommentator des Facebook-Beitrags schreibt: "Ich wohne seit drei Jahren gegenüber. Und immer wenn das Hotel geschlossen ist, hört man den ganzen Winter lang den Alarm." Ein anderer Nutzer bestätigt dies: "Es ist nicht das erste Jahr, in dem das passiert." Eine Anfrage der MZ an die Asociación de Vecinos Amics de S'Arenal zu den Details der Lärmbelästigung blieb bislang noch unbeantwortet.