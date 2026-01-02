Koffer abgestellt und weggerannt: Passagier löst Bombenalarm am Flughafen Mallorca aus

Das neue Jahr am Flughafen Mallorca ist am Donnerstag (1.1.) mit einem Bombenalarm gestartet. Ein Passagier hatte seinen Koffer mitten im Terminal zurückgelassen und ist davon gesprintet. Entsprechend besorgt waren die anderen Flugreisenden, die Zeuge des Vorfalls wurden. Wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena der MZ bestätigte, wurde die Situation aber schnell aufgeklärt.

Das Online-Portal "okdiario" berichtete zuerst über den skurrilen Vorfall. Gegen 16 Uhr wollte ein Passagier den gesicherten Bereich des Flughafens betreten. Das Personal der Sicherheitskontrolle teilte ihm jedoch mit, dass sein Koffer die zulässigen Maße für das Handgepäck überschreite und er zurück zum Check-in muss, um ihn aufzugeben.

Allerdings sollte der Flug in Kürze starten und der Mann befürchtete, den Flieger zu verpassen. Er ließ den Koffer daher kurzerhand zurück und sprintete zum Gate. Andere Passagiere waren dadurch verunsichert und alarmierten die Polizei.

Die Beamten schnappten den Passagier noch vor dem Abflug und starteten ein Anti-Terror-Protokoll. Sprengstoffexperten und Spürhunde kamen. Das Team stellte fest, dass im Koffer keinerlei explosive Artikel enthalten waren. Die Aufregung legte sich schnell und der Sicherheitscheck konnte wieder seinen gewohnten Betrieb aufnehmen. Was aus dem Passagier wurde, ist derzeit noch unbekannt. Eine Antwort der Guardia Civil auf MZ-Anfrage steht noch aus.

Hundewelpe störte zuletzt den Flugbetrieb

Es ist der zweite kuriose Vorfall am Flughafen Mallorca binnen weniger Tage. Erst am Sonntag (28.12.) hatte ein Hundewelpe auf dem Rollfeld das Notfallprotokoll ausgelöst. "Die Situation war zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle", sagte die Sprecherin des Airports dazu. Woher der Hund kam und wohin er verschwand, ist nicht bekannt. Nach kurzen Verzögerungen lief der Flugbetrieb aber normal weiter.