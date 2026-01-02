Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee, Minusgrade und Sturmböen erwartet

Der vom spanischen Wetterdienst seit Tagen angekündigte Wetterumschwung auf Mallorca nähert sich. In der Nacht auf Sonntag (4.1.) sollen die Regenschauer einsetzen. Zudem sinken die Temperaturen heftig und erreichen nachts Minusgrade. In den Bergen könnte es zum ersten Schnee des Jahres 2026 kommen. Verantwortlich dafür sind Luftmassen aus der Arktis.

Am Freitag herrscht nochmal bestes Ausgehwetter. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken den ganzen Tag. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 15 bis 17 Grad. Sonnenuntergang ist 17.36 Uhr. Die Nacht wird bei 5 bis 9 Grad frisch.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Samstag geht die Sonne um 8.10 Uhr auf - später wird es nicht mehr. Langsam verschiebt sich der Sonnenaufgang wieder nach vorne. Der Vormittag wird noch sonnig, im Tagesverlauf zieht der Himmel zu. Die Temperaturen steigen leicht auf 16 bis 18 Grad.

Kurz nach Mitternacht dürften die Schauer einsetzen und die Nacht über andauern. Mit 12 bis 14 Grad wird es direkt kühler. Laut Wetterradar bleibt es ab dem späten Vormittag dann trocken, wenngleich die Sonne höchstens punktuell durch die graue Wolkendecke durchbricht. Stürmische Böen aus nordöstlicher Richtung ziehen auf.

Regenwetter in der neuen Woche

Im Wochenverlauf sinken die Temperaturen weiter und erreichen am Mittwoch sogar einstellige Werte tagsüber. Nachts geht es in den Minusbereich. Frost ist daher wahrscheinlich.

Nach derzeitiger Prognose regnet es am Montag und Dienstag, der Tag des Drei Heiligen Könige fällt demzufolge ins Wasser. Wobei sich die Vorhersage nochmal verändern kann. Laut Aemet ist es schwierig, die Schneefallgrenze zu beziffern. Der Wetterdienst hat sie für den Wochenstart dennoch auf 500 Meter festgelegt. Außerhalb der Berge dürfte es daher nicht schneien. Am Mittwoch soll sich dann langsam wieder die Sonne zeigen.